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Киев, 9 апреля. Пророссийские настроения в Херсонской области Украины настолько сильны, что регион с радостью последует примеру Крыма, который при первой возможности вошел в состав России, заявил крымско-татарский активист Айдер Муждабаев.

Активист запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис»1 рассказал об этом в эфире украинского телеканала. По его словам, многие херсонские политики будут только рады, если в регионе появятся русские танки. Муждабаев подчеркнул, что они выйдут их «встречать с караваями». При этом он напомнил, что Херсонская область активно поддерживает с Крымом экономические связи, вопреки запретам Киева. Он подчеркнул, что херсонцы между собой называют Крым российским.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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