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Москва, 9 апреля. В сирийском конфликте появляются новые игроки, которые сами себя туда пригласили, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал удар израильской авиации по военному аэродрому «Т-4» в сирийской провинции Хомс. Российский министр констатировал, что с этим происшествием нужно разбираться. Он добавил, что «сообщений много о том, кто летал, кто не летал».

Глава МИД РФ отметил, что в Вашингтоне отрицают факт атаки со стороны международной коалиции под руководством США. Министр вырази опасения в связи со сложившейся ситуацией.

«Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Прошедшей ночью стало известно о ракетной атаке на военный аэродром Сирии «Т-4». В Минобороны России вскоре сообщили, что удар был нанесен парой израильских истребителей F-15 через границу, из воздушного пространства Ливана.

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