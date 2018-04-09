Миллионы леммингов не могут ошибаться: когда заблокируют Telegram?

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Иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram тут же породил каскад ожидаемых, но оттого не менее бурных реакций в интернет-сообществе. Пользуясь юридической безграмотностью пользователей, владельцы телеграмм-каналов в меру сил и способностей принялись нести в массы слухи и домыслы, выдавая их за объективную реальность. Но цель у всех этих «спасителей» одна: деньги и трафик.

«Это 100% генерация трафика тех, кто пользуется паническими настроениями, — прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию Роман Евдокимов, заместитель генерального директора Национального центра поддержки и разработки. — Инфо-повод есть, и по такому громкому поводу интернет-предпринимателям грех не сгенерировать трафик, не привлечь людей к своему сервису. Это просто бизнес. «Качай, пока не заблокировали», «заходи, пока в доступе» — все эти лозунги не имеют никакого отношения к реальным угрозам».

Говорят, санитары леса нужны любой экосистеме, чтобы она оздоравливалась, ведь их жертвами становятся лишь слабые особи. Но количество таких жертв среди простых пользователей анонимных телеграмм-каналов производит впечатление экологической катастрофы, в которой мало кто способен критически осмыслять ситуацию. Массовое сознание читателей работает в режиме «миллионы леммингов не могут ошибаться», и по Сети в геометрической прогрессии разлетается информация, для проверки которой достаточно было бы знать основы законодательства. Но граждане то ли совершенно не слышали о нем, то ли даже слышать не хотят.

Анонимные владельцы телеграмм-каналов сознательно взращивают среди своих читателей миф о том, что некие люди в погонах днями и ночами мечтают добраться до аккаунтов простых граждан, чтобы вычитать всю их тайную переписку. Почему-то при этом никому не приходит в голову, что ни у одной спецслужбы мира нет ни желания, ни ресурсов вникать в тайны переписок многомиллионной аудитории сети Интернет. Это физически невозможно и никому не нужно, но нагнетаемый интернет-предпринимателями иррациональный страх мешает мыслить логически.

В случае с историей о блокировке мессенджера Telegram — хотя бы помнить, что за исключением действительно выдающихся случаев вроде терроризма или экстремизма, требующих экстренного вмешательства органов правопорядка, алгоритм блокировки ресурсов не происходит по щелчку, а поданный в суд иск — не билет в один конец.

Судопроизводство — процесс длительный, и он в любом случае займет много времени. После подачи искового заявления суд в течение пяти дней обязан рассмотреть вопрос о принятии этого иска в производство. Судья выносит соответствующее определение. Далее, если нет оснований об отказе, о возврате или об оставлении искового заявления без движения, выносится определение о подготовке дела к судебному разбирательству.

Потом идет подготовка к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание, и назначение дела. Судья выносит определение и назначает рассмотрение до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. На практике из-за загруженности судов этот процесс может продлиться до полугода. Также у сторон процесса есть законные права на отложение судебного разбирательства, например, сторона может потребовать провести какую-нибудь экспертизу, или истребовать доказательства, или дать время на подготовку и предоставление доказательств.

Представитель ответчика может заболеть и подать ходатайство об отложении судебного разбирательства, такое право также предусмотрено законом. Итого еще имеем плюс несколько месяцев.

Конечно, суд может, как затянуть рассмотрение дела, так и ускорить его. Еще он вправе отложить все ходатайства, оттягивающие рассмотрение дела. Тогда процесс пойдет быстрее, причем Роскомнадзор может подать ходатайство о применении обеспечительной меры — временной блокировки ресурса на время рассмотрения иска, то есть до вынесения решения. После оглашения этого решения будет 5 дней, чтобы составить мотивированное решение.

Но решение суда вступит в законную силу только через месяц, то есть при любом раскладе раньше этого срока Telegram блокировать не будут. К тому же и это решение в течение месяца можно будет обжаловать. И, например, подать жалобу по почте в последний день истечения срока: по закону считается, что дата отправки по почте считается датой подачи. А идти письмо может долго.

Апелляционная инстанция рассматривает дело также в течение двух месяцев, далее выносится решение. В итоге, при использовании процессуальных прав, а также учитывая текущую практику рассмотрения дел с нарушением всех сроков, такое дело можно растянуть, ну, например, на год. В общем, все зависит от судьи и от стратегии представителей Telegram, будут ли они намеренно затягивать рассмотрение дела, пользуясь своими правами.

Одним словом, блокировка социальных сетей не может происходить в один момент, и не обязательно обладать глубокими знаниями процессуальных тонкостей, чтобы это понимать. Но в таком понимании совершенно не заинтересованы те, кому надо «поднять» трафик своих ресурсов на массовых панических атаках.

Санитары леса греют руки на трагедиях и фарсе, пользуясь правовой безграмотностью читателей и раздувая слухи на ровном месте, как это было во время трагедии в Кемерово, когда по факту стандартной процедуры подписания акта о неразглашении при опознании тел, проводящийся в интересах самих граждан, в сети был раздут целый скандал. В итоге пострадавшим была причинена еще большая боль, на которой кто-то просто «подогревал» трафик своих ресурсов.

Сложно сказать, нигилизм порождает безграмотность — или наоборот. Но пока некоторые граждане не осознают значения правового поля в их жизни, они так и будут жить по законам джунглей, причем не в качестве вершины пищевой цепи.

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