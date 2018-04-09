«Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

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В пасхальное воскресенье в Тронном зале Екатерининского дворца звучали самые известные католические и православные мелодии.

Пасхальные песнопения исполнил Хор мальчиков Петербурга под руководством дирижёра Вадима Пчелкина. «Пасхальный вечер в Царском Селе» - это пилотный проект в рамках Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

Классические произведения прозвучали в исполнении Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением итальянского дирижера Джузеппе Саббатини. В Петербург он приезжает уже не в первый раз, но в православном пасхальном празднике участвует впервые.

Яркой особенностью пасхальной программы стало произведение Антонио Вивальди - «Глория» Ангельская песня издавна считается христианским богослужебным гимном и входит в состав католической мессы. Воспеть славу Всевышнему в этот вечер на сцену одноврЕменно вышли 90 исполнителей.

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