МИД РФ: Быстрые обвинения Дамаска в химатаке в Сирии не вяжутся с реальностью

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Москва, 9 апреля. Оперативные обвинения Дамаска в химической атаке в Сирии не стыкуются с тем, что могло произойти в реальности, Россия не против проведения расследования предполагаемой атаки в САР. Об этом в понедельник заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Москва выступает за честное и немедленное расследование инцидента. Лавров добавил, что поражает стремительная скорость доклада по химической атаке.

«В сообщении о том, что президенты США и Франции говорили по телефону, упоминается, что они обменялись доказательствами того, что химическое оружие применил режим Асада. Стремительная скорость доклада руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу придти… Не хочу иронизировать, не очень вяжется это с тем, что на самом деле там могло произойти», — заявил глава ведомства.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Москву и Тегеран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума, в результате которой якобы могли погибнуть 40 человек.

Американский глава заявил, что требует оперативно разблокировать район предполагаемой химической атаки в Сирии, который окружен сирийскими военными. Российская сторона опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военнослужащими. МИД РФ заявил, что задача информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить боевиков, а также оправдать вероятные удары извне.

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