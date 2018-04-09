США не собираются уходить из Сирии — Лавров

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Москва, 9 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США не собираются уходить из Сирии, а намерены остаться там на долгое время. Это подтверждают многочисленные эксперты.

«То, что по факту эти игроки, прежде всего из американской коалиции, сами Соединенные Штаты, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент (Дональд) Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена, — эксперты в этом сходятся», — отметил глава российского дипломатического ведомства в ходе брифинга.

Напомним, несколько дней назад Лавров сообщил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты могли бы делать намного больше, чтобы помочь решить проблему терроризма в Сирии, а также для запуска политического процесса в этой республике.

Ранее Трамп заявил, что для США настало время уйти из Сирии. Однако США по-прежнему продолжают помогать сирийским курдам, которые участвуют в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований, в частности, SDF, и отказываются от сотрудничества с официальным Дамаском, из-за чего от их действий гибнет мирное население.

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