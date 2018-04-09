Лавров назвал самый простой способ нормализовать ситуацию в сирийском Африне

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Москва, 9 апреля. Самый простой способ нормализовать ситуацию в сирийском городе Африн, который стал первой целью турецких войск, проводящих операцию против курдских вооруженных формирований — вернуть его под контроль центрального правительства в Дамаске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что президент Турции никогда не заявлял о том, что целью операции против курдских вооруженных формирований является оккупация Африна.

«Мы всегда исходим из того, что самый простой способ нормализации обстановки в Африне теперь — когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты — вернуть территорию под контроль сирийского правительства», — объявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Напомним, турецкие силы начали операцию «Оливковая ветвь» 20 января, после того, как в Вашингтоне заявили о планах создания «сил обороны границы» из курдских вооруженных формирований YPG и SDF. Эти планы вызвали резкую реакцию как в Дамаске, так и в Анкаре, где заявили, что не потерпят существования «террористической армии» на своих границах.

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