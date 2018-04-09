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Пасхальная неделя 2018: обряды, традиции и приметы Светлой седмицы, что нельзя делать
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    Пасхальная неделя 2018: обряды, традиции и приметы Светлой седмицы, что нельзя делать

    13:25  9 Апреля 2018
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    Пасхальная неделя 2018: обряды, традиции и приметы Светлой седмицы, что нельзя делать

    Православные христиане отметили Светлую Пасху Христову, которая в этом году пришлась на 8 апреля. С начала Пасхи наступает очень важное время — пасхальная неделя, которая также называется Светлая седмица. Это семидневный период, включающий в себя пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Фоминой недели (второе воскресенье после Пасхи, которое называется Антипасха, в народе — Красная горка).

    Когда в 2018 году Светлая седмица

    В 2018 году Светлая седмица начинается в воскресенье, 8 апреля, и заканчивается в субботу, 14 апреля.

    Правила поведения и поста в Светлую седмицу, что нельзя делать

    Пасха — это самый главный праздник для христиан и основа христианской веры в воскресение сына божьего, ставшего спасителем человечества. Поэтому Светлая седмица — один из самых радостных периодов как в церковной, так и в народной жизни.

    В это время поста нет, даже в традиционно постные дни — среду и пятницу. Можно есть мясо, молочные продукты, яйца, и т.д. Также разрешено пить вино.

    Но, несмотря на то, что ограничения Великого поста перестают действовать, церковь предостерегает в эти дни от обжорства и особенно от злоупотребления алкоголем. Из алкогольных напитков разрешено пить красное вино (конечно, исключительно взрослым), а вот употребление водки и других крепких напитков церковь не благословляет.

    Пасхальная неделя: обряды, традиции и приметы

    Также считается, что в пасхальную неделю нельзя скупиться, нужно быть щедрым, делиться угощением и вообще активно участвовать в благотворительности. При этом особо отмечается, что щедрость должна исходить от сердца.

    В Светлую седмицу крайне нежелательны уныние и ссоры — нарушивших этот запрет в самую радостную для христиан неделю могут ждать неприятности.

    Для православных (за исключением сотрудников экстренных служб) работа под строгим запретом только в первый день Светлой седмицы — в Пасху. А вот до следующих выходных работать можно, если это требуется по производственной необходимости или в соответствии с трудовым графиком. Тут важен принцип разумности. Запрет распространяется в основном на работы по дому и во дворе.

    Светлая седмица и посещение кладбищ

    Один из самых деликатных моментов — посещение кладбищ в Светлую седмицу. Дело в том, что в пасхальную неделю церковь не проводит ни венчаний, ни панихид, чтобы верующие не отрекались от празднования Светлого Христова Воскресения. Поэтому церковь не благословляет поездки на кладбища в эти дни, как несовместимые с радостью от воскресения из мертвых Иисуса Христа. Ближайший день, когда церковь рекомендует посещать кладбища, это Радоница — первый вторник после Антипасхи. В 2018 году Радоница приходится на 17 апреля.

    Однако церковный запрет поминовения усопших в Светлую седмицу вступает в конфликт как с советской традицией посещать на Пасху кладбища, так и с более древними народными верованиями, что в пасхальную неделю покойники посещают живых, поэтому им обязательно надо отдать долг.

    Народные традиции в Светлую неделю

    В пасхальную неделю к колокольному звону допускаются все желающие

    Светлая неделя в народном календаре идет от Пасхи до Красной горки (Антипасха, первое воскресенье после Пасхи). У славян это время считалась началом весеннего возрождения и обновления жизни.

    Характерной чертой народного отмечания Светлой недели, отличавшейся от церковной традиции, является поминание усопших предков. Согласно народным представлениям, в пасхальную неделю души умерших ненадолго возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться воскресению Иисуса Христа.

    Поминальными днями пасхальной недели считаются первый (Пасха) и «Навский четверг» (так называемая Пасха мертвых). В эти дни у славян было принято навещать усопших родственников на кладбище, «христосоваться» с ними и «приглашать» к праздничному застолью. Считалось, что, получив «приглашение», покойники приходили в дома, ели и пили вместе с живыми, посещали церковь и т.д.

    Приметы, запреты и обряды Светлой недели у славян

    В пасхальную неделю сельские жители старались не запирать двери, чтобы умершие родственники могли зайти в свои дома. Также люди вывешивали из окон полотенца, чтобы души умерших могли забраться по ним в дом.

    Нельзя было шить, чтобы не зашить покойникам глаза; старались не стирать, чтобы не замутить воду перед умершими; под запретом были плач и причитания на кладбищах, чтобы не мешать покойникам радоваться Пасхе и не разрушать их надежду на собственное воскресение.

    Считалось, что покойники покидали дома на Радоницу, а землю — на Вознесение.

    Также, начиная с Пасхи, девушки совершали различные обрядовые действия, чтобы приблизить сватовство и замужество. Например, чтобы поскорее выйти замуж, девушка должна была на Пасху первой попасть на колокольню и первой ударить в колокол (в пасхальную неделю к колокольному звону допускаются все желающие).

    Во время Светлой недели начинали готовиться к свадебному периоду, который стартовал с Красной горки — устраивались смотры молодоженов, а также смотрины будущих невест и женихов.

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    Автор: Ольга Василенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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