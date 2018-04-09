Американцев попросили «дважды подумать», прежде чем ехать на ЧМ-2018 в России

В закладки

Вашингтон, 9 апреля. Футбольных болельщиков в Соединенных Штатах Америки попросили «дважды подумать» о планах посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источник в Белом доме, просьбу объяснили сокращением числа американских дипломатов в России. Как считают в Вашингтоне, из-за этого граждане США могут испытывать проблемы с консульской помощью в России. Как отметил собеседник издания, он бы «дважды подумал», прежде чем ехать в Россию.

Как пишет Infox.ru, при этом спикер добавил, что не ждет крупных потрясений и чрезвычайных ситуаций в РФ во время мундиаля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.