Лавров назвал удар по авиабазе Т-4 в Сирии «опасным развитием событий»

В закладки

Москва, 9 апреля. Удар израильской авиации по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс является «очень опасным развитием событий», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что военные коалиции во главе с США должны осознавать это.

«С ударами, конечно, надо разбираться, и это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные — и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», — объявил министр в ходе пресс-конференции.

Напомним, минувшей ночью стало известно о ракетной атаке на сирийский военный аэродром Т-4 в провинции Хомс. Представители Минобороны РФ вскоре сообщили, что удар был нанесен парой израильских истребителей F-15 через границу, из воздушного пространства Ливана.

Как удалось узнать корреспонденту Федерального агентства новостей на базе Т-4, средства радиоэлектронной борьбы сирийских сил ПВО в начале атаки испытали внешнее воздействие, из-за которого трем ракетам удалось поразить цели на западной окраине Т-4. Это, как и последовавшая атака террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) на трассу Хомс — Дейр эз-Зор, свидетельствует о скоординированном характере атаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.