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Лавров назвал удар по авиабазе Т-4 в Сирии «опасным развитием событий»
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    Лавров назвал удар по авиабазе Т-4 в Сирии «опасным развитием событий»

    12:52  9 Апреля 2018  /обновлено: 13:13  09 Апреля 2018
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    Лавров назвал удар по авиабазе Т-4 в Сирии «опасным развитием событий»

    Москва, 9 апреля. Удар израильской авиации по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс является «очень опасным развитием событий», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что военные коалиции во главе с США должны осознавать это.

    «С ударами, конечно, надо разбираться, и это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные — и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», — объявил министр в ходе пресс-конференции.

    Напомним, минувшей ночью стало известно о ракетной атаке на сирийский военный аэродром Т-4 в провинции Хомс. Представители Минобороны РФ вскоре сообщили, что удар был нанесен парой израильских истребителей F-15 через границу, из воздушного пространства Ливана. 

    Лавров назвал удар по авиабазе Т-4 в Сирии «опасным развитием событий»

    Как удалось узнать корреспонденту Федерального агентства новостей на базе Т-4, средства радиоэлектронной борьбы сирийских сил ПВО в начале атаки испытали внешнее воздействие, из-за которого трем ракетам удалось поразить цели на западной окраине Т-4. Это, как и последовавшая атака террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) на трассу Хомс — Дейр эз-Зор, свидетельствует о скоординированном характере атаки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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