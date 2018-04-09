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Лавров о возможности нанесения ударов США по Сирии: У РФ есть обязательства перед Дамаском
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    Лавров о возможности нанесения ударов США по Сирии: У РФ есть обязательства перед Дамаском

    12:51  9 Апреля 2018  /обновлено: 13:23  09 Апреля 2018
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    Лавров о возможности нанесения ударов США по Сирии: У РФ есть обязательства перед Дамаском

    Москва, 9 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, говоря о возможности нанесения ударов США по Сирии, заявил, что у России есть обязательства перед Дамаском. 

    «Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии – знаете, наши военные уже на это отреагировали», — сказал глава российского дипломатического ведомство в ходе брифинга в российской столице.

    По его словам, у Москвы есть обязательства перед сирийским властями, которые основаны на заключенном с Дамаском договоре по просьбе правительства Сирии.

    Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон информирован о ракетном ударе по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс, но не подтверждает причастность США.

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #лавров
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