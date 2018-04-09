Лавров о возможности нанесения ударов США по Сирии: У РФ есть обязательства перед Дамаском

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Москва, 9 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, говоря о возможности нанесения ударов США по Сирии, заявил, что у России есть обязательства перед Дамаском.

«Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии – знаете, наши военные уже на это отреагировали», — сказал глава российского дипломатического ведомство в ходе брифинга в российской столице.

По его словам, у Москвы есть обязательства перед сирийским властями, которые основаны на заключенном с Дамаском договоре по просьбе правительства Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон информирован о ракетном ударе по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс, но не подтверждает причастность США.

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