Пушков отреагировал на желание США «запихнуть Россию и Китай в свой костюм»

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Москва, 9 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Российская Федерация и Китай жили в американской системе координат. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: "Мировой порядок во главе с США - это костюм, из которого Китай уже вырос". Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2018

«У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос», — написал он.

Российский сенатор отметил, что США такой вариант не нравится, пишет Infox.ru.

«Ответ США предсказуем: еще больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм», — отреагировал Пушков.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США внес ряд российских предпринимателей и высокопоставленных чиновников в санкционный список. Российская сторона назвала этот шаг недружественным.

В данном списке оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и другие. Кроме того, под ограничениями оказались компании и фирмы, связанные с российскими бизнесменами.

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