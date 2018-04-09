Лавров: Москва неоднократно предупреждала о подготовке серьезных провокаций в Сирии

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Москва, 9 апреля. Российские военные в Сирии неоднократно предупреждали о готовящейся серьезной провокации для обвинений властей САР в применении химоружия, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, 8 апреля на сайте этой организации «Белые каски» появилось сообщение об авиаударе по городу Дума в пригороде Дамаска. Представители НПО утверждали, что при ударе якобы использовались бомбы с хлором,а жертвами его стали десятки человек. Эти сообщения МИД РФ назвал информационным вбросом, а в Минобороны РФ напомнили, что «Белые каски» известны своими фейковыми новостями.

«Я уверен, что многие видели здесь эти кадры, когда детей, взрослых поливают обильно водой из ведер, причем делают это люди, которые никак и ничем не защищены от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь», — заметил глава МИД РФ.

По его словам, все это очень напоминает кадры годичной давности, «когда так называемые «Белые каски», которые доказали уже свою жульническую природу». Тогда, как напомнил Лавров, они так же без каких-либо спецсредств защиты работали с воронкой, которая, по их утверждениям, образовалась в результате сбрасывания бомбы с зарином.

Ранее постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин также напомнил, что сирийские власти передавали в Совет Безопасности ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о готовящейся провокации с использованием хлора в Восточной Гуте.

«Предупреждали, что готовится провокация с использованием хлора. Все это принималось к сведению, но, к сожалению, не удалось избежать этого рецидива», — заявил он.

Напомним, «Белые каски» позиционируют себя как политически нейтральных защитников мирного населения в Сирии. Кроме того, они утверждают, что непричастны к вооруженным действиям в стране. При этом в Сети в последние годы все чаще появляются ролики, на которых можно видеть, как «белые каски» создают постановочные фото и видео, нанося грим «пострадавшим», объясняя, что те должны говорить.

Сирийские СМИ публиковали материалы, на которых участники «Белых касок» были замечены с оружием и в военной форме. По мнению президента САР Башара Асада, «Белые каски» являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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