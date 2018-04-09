Путин поручил расширить использование стандартов WorldSkills

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Москва, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин по итогам своей рабочей поездки в Свердловскую область распорядился обеспечить создание центров опережающей профессиональной подготовки, соответствующих стандартам WorldSkills, а также программами ускоренного обучения, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что глава государства также дал поручение обеспечить использование стандартов WorldSkills в системе среднего профессионального образования как базовых принципов объективной оценки результатов результатов подготовки рабочих кадров.

Кроме того, президент распорядился увеличить до 50% долю организаций, реализующих образовательные программы СПО и в которых экзамен по стандартам WorldSkills является одной из форм ГИА.

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