Генпрокуратура РФ рассказала о полонии, которым был отравлен Литвиненко

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Москва, 9 апреля. Полоний-210, которым был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, был в Великобритании до приезда Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в страну.

Согласно полученным результатам проведенного прокуратурой Гамбурга расследования, полоний находился в Великобритании до прибытия Лугового и Ковтуна 1 ноября 2006 года.

«В частности, радиоактивные следы были обнаружены в лондонском офисе Б. Березовского и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым А. Литвиненко встречался в Лондоне 01.11.2006 до общения с Луговым и Ковтуном», — сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Согласно официальной версии, которая была неоднократно озвучена Великобританией, утверждалось, что россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун отравили Александра Литвиненко радиоактивным веществом «полоний-210» российского происхождения.

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