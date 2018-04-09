Сирия: Восточную Гуту покинули первые автобусы с боевиками из города Дума

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Дума, 9 апреля. Первые автобусы с боевиками из удерживающей часть сирийской Восточной Гуты группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинули сегодня утром город Дума.

Как сообщили источники в социальных сетях, первые автобусы покинули Думу после полуночи. Оставшиеся в городе боевики, сообщает Qalaat Al Mudiq, сжигают в городе свое оружие и экипировку.

E. #Ghouta: 1st busses carrying Jaish Islam fighters & civilians left #Duma while remaining fighters started to burn their weaponry in town. pic.twitter.com/BN4j5ilfrR — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 9, 2018

Напомним, в ходе осады анклавов террористов в Восточной Гуте армии сирийского правительства при поддержке российского Центра по примирению в Сирии удалось прийти к соглашению с боевиками: сначала удалось добиться, чтобы боевики перестали препятствовать массовой эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам, а после и прийти к соглашению об их эвакуации, по выбору, в провинцию Идлиб или на север, в районы, подконтрольные про-турецким группировкам.

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