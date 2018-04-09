Французские химики получили искусственный аналог двойной спирали ДНК

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Париж, 9 апреля. Химики из Франции получили ароматический олигоамид, который по своим поверхностным свойствам полностью аналогичен двойной спирали ДНК.

Как пишет Nature Chemistry, полученная специалистами молекула может быть использована в качестве ингибитора химических реакций. Как объяснили эксперты, речь идет о химических реакциях между ДНК и теми ферментами, которым не важна последовательность нуклеотидов.

По словам специалистов, двуспиральная структура в молекулярном составе ДНК образуется из-за последовательности азотов. При этом эксперты добавили, что синтетических аналогов ДНК в мире много, но искусственного подобия двойной спирали с аналогичными свойствами ранее никто получить не смог.

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