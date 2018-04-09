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Берлин, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от немецких политиков и бизнесменов «хорошо подумать» и пересмотреть свое отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2».

Порошенко попытался переубедить немецких политиков и предпринимателей, что «Северный поток — 2» якобы «не имеет под собой экономического обоснования».

«Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать, — обратился украинский президент. — «Северный поток — 2» — это чисто политический проект, который финансирует Россия».

Представитель Киева попытался убедить немецких партнеров, что «транзит газа через Украину будет для них выгоднее». Кроме того, он заявил, что «Северный поток — 2» якобы является «политической взяткой за лояльность к России».

Россия неоднократно подчеркивала, что проект «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом, экономическая эффективность которого очевидна и для Москвы, и для европейских партнеров.

Ранее киевские эксперты посоветовали украинскому «Нафтогазу» срочно разрабатывать новую стратегию транзита и заключать пятилетний договор с российским «Газпромом», иначе страна окончательно уйдет с энергетической карты Европы.

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