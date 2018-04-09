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Подозрительный фургон вызвал переполох в центре Лондона
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    Подозрительный фургон вызвал переполох в центре Лондона

    12:37  9 Апреля 2018
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    Подозрительный фургон вызвал переполох в центре Лондона

    Лондон, 9 апреля. В неположенном месте неподалеку от Букингемского дворца — столичной резиденции королевы Елизаветы Второй — остановился подозрительный фургон. Автомобиль вызывал подозрение у столичной полиции Лондона. 

    Как стало известно, транспортное средство остановилось на Birdcage Walk. По подозрению в нарушении общественного порядка был задержан водитель фургона, мужчина около 30 лет. Улицу было решено оцепить, по результатам проверки машины тревога была снята.

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции, «автомобиль был признан не вызывающим подозрений».

    Напомним, 7 апреля малолитражный грузовик протаранил толпу в историческом центре немецкого города Мюнстер. По различным данным, пострадали порядка 30 человек, три человека погибли.

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #лондон
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