Названа ориентировочная дата начала производства новых Nissan X-Trail и Qashqai

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Токио, 9 апреля. Представители японского автомобильного гиганта Nissan огласили ориентировочные сроки запуска производства обновленных кроссоверов Qashqai и X-Trail на российском рынке.

Как отметил вице-президент подразделения «Nissan Восток» Джеймс Райт, запуск производства обновленных внедорожников Qashqai и X-Trail в России начнется в сентябре текущего года.

В прошлом месяце сообщалось о планах японского концерна наладить сборку рестайлинговых версий двух популярных кроссоверов на территории России.

Райт отметил, что выпуск обновленного Nissan X-Trail на петербургском предприятии стартует в сентябре нынешнего года, а через несколько месяцев на конвейер на том же заводе встанет Nissan Qashqai.

Предприятие Nissan в Северной столице открылось в 2009 году, за неполных девять лет на нем было выпущено более 300 тыс. транспортных средств.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Nissan отзывает более 700 внедорожников X-Trail в России из-за возможного дефекта кресел.

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