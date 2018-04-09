В Госдуме жестко ответили на угрозы США ввести новые санкции против России

В закладки

США планируют ввести новые санкции против России, ограничения могут быть применены уже на этой неделе, сообщает издание «Коммерсантъ». Поводом стали очередные необоснованные обвинения Штатов в адрес Сирии в «химатаке» в населенном пункте Дума, что в Восточной Гуте.

Ранее президент Америки Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке легитимно избранного главы Сирии Башара Асада. По мнению Трампа, сирийская армия якобы причастна к использованию химического оружия в Восточной Гуте, хотя никаких объективных тому доказательств американская сторона не представила.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что заявление США в очередной раз подтвердило их агрессивные планы, направленные против независимого сирийского государства.

«Для Соединенных Штатов этот информационный повод— всего лишь еще одна возможность обвинить Россию в поддержке законно избранного главы Сирии Башара Асада и «химатак», которых никогда не существовало и не существует. Это очевидный шаг в сторону поддержки тех террористических группировок боевиков, которые устраивают провокации, используя химическое оружие», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник агентства считает, что заявления США должны быть рассмотрены на заседании Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы принудить Соединенные Штаты соблюдать нормы международного права.

«Кроме того, необходимо заставить их отвечать за собственные действия и поступки, чтобы они не озвучивали голословные обвинения в адрес той же Сирийской Арабской Республики, а уж тем более России. Я напомню, что мы являемся ядерной державой и мощным государством. Исходя хотя бы из этого, все должно быть приведено в соответствие с нормами международного права», — жестко заключил Юрий Швыткин.

Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия. Также стоит подчеркнуть, что все запасы химического оружия, которые были у Сирии, давно уничтожены, что подтверждено заключениями международных организаций.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.