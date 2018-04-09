Дамаск заранее предупреждал ООН и ОЗХО о подготовке провокации с химоружием — постпред РФ

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Нью-Йорк, 9 апреля. Официальный Дамаск заранее передал в Совет безопасности ООН и Организацию по запрещению химического оружия данные о подготовке провокации с использованием химоружия в Восточной Гуте. Об этом напомнил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

В телеэфире Шульгин уточнил, что сирийская разведка уже некоторое время назад получила информацию о подготовке провокации.

«Официальные сирийские представители передавали информацию в Совет безопасности ООН, в ОЗХО. Предупреждали, что готовится провокация с использованием хлора», — рассказал Шульгин.

«Все это принималось к сведению, но, к сожалению, не удалось избежать этого рецидива», — подчеркнул он.

Напомним, страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, в результате которого якобы погибли 64 человека. В Минобороны РФ решительно опровергли слухи о сбросе бомбы с отравляющим веществом в Думе, подчеркнув, что готовы направить на предполагаемое место атаки специалистов по оружию массового поражения и химиков, чтобы взять образцы после якобы имевшей место химатаки.

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