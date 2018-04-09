Дирижер Гергиев и артисты Мариинского театра дадут благотворительный концерт в Кемерово

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Кемерово, 9 апреля. Советский и российский дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра дадут благотворительный концерт в Кемерово в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Благотворительный концерт пройдет в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля.

«Особенно хочу выделить концерт в Кемерове. Это будет не самый обычный концерт, вы понимаете почему. Мы сделаем все возможное, чтобы звучала прекрасная музыка. Это будет благотворительный концерт», — цитирует ТАСС дирижера.

Валерий Гергиев также выразил надежду, что такие страшные трагедии Россия переживать больше не будет.

«Будет сделано все возможное, чтобы облегчить горе и страдание людей», — добавил Гергиев.

По полученной информации, концерт состоится в Государственной филармонии Кузбасса 19 апреля, сообщает «Газета Кемерова».

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