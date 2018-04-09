СМИ Сирии опубликовали видеозапись удара по авиабазе Т-4 в провинции Хомс

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Дамаск, 9 апреля. В сети Интернет появились видеозаписи ночного ракетного удара по сирийской военной авиабазе Т-4, расположенной в провинции Хомс. Видеозапись распространил ряд сирийских новостных агентств.

Видеозапись, распространенная агентство SANA, была сделана ночью, поэтому на ней видимы в основном огни пролетающих над населенным пунктом при аэродроме ракет.

Напомним, по данным Минобороны РФ, два истребителя F-15 ВВС Израиля запустили по авиабазе Т-4 восемь ракет, при этом три из них достигли западных границ авиабазы — остальные были сбиты сирийскими ПВО на подлете.

Как сообщили источники на аэродроме Т-4 корреспонденту Федерального агентства новостей, в начале ракетной атаки системы радиоэлектронной борьбы ПВО Сирии были блокированы внешним воздействием, что указывает на скоординированный характер атаки. По различным данным, в результате ракетной атаки погибли от 2 по 15 человек — бойцов сирийской армии и проправительственных формирований.

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