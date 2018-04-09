Курсы евро и доллара обновили годовые максимумы

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Москва, 9 апреля. В ходе торгов на «Московской бирже» евро превысил показатель в 72 рубля утром в понедельник впервые с 3 августа 2017 года.

По информации на 10.30, курс евро зафиксирован на отметке 72,055 рубля. Он прибавил 67,5 копейки за день. Доллар при этом приблизился к отметке 59 рублей и добавил к предыдущему уровню 52,5 копейки. Сейчас курс доллара составляет 58,7 рубля.

Ранее эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году. Американская валюта будет варьироваться от 55 до 64 рублей на российском рынке при «бесстрессовом сценарии», однако не исключаются взлеты до 75 рублей, заявила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

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