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Курсы евро и доллара обновили годовые максимумы
Экономика
Курсы евро и доллара обновили годовые максимумы
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    Курсы евро и доллара обновили годовые максимумы

    12:12  9 Апреля 2018
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    Курсы евро и доллара обновили годовые максимумы

    Москва, 9 апреля. В ходе торгов на «Московской бирже» евро превысил показатель в 72 рубля утром в понедельник впервые с 3 августа 2017 года.

    По информации на 10.30, курс евро зафиксирован на отметке 72,055 рубля. Он прибавил 67,5 копейки за день. Доллар при этом приблизился к отметке 59 рублей и добавил к предыдущему уровню 52,5 копейки. Сейчас курс доллара составляет 58,7 рубля.

    Ранее эксперты представили прогноз курса доллара в 2018 году. Американская валюта будет варьироваться от 55 до 64 рублей на российском рынке при «бесстрессовом сценарии», однако не исключаются взлеты до 75 рублей, заявила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

    Курсы евро и доллара обновили годовые максимумы

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    Автор: Анна Иванова
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    #доллар #рубль #евро
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