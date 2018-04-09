Дворкович: Власти РФ будут еще больше поддерживать попавшие под санкции компании

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Москва, 9 апреля. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что российские власти окажут поддержку компаниям, которые попали под новые санкции США.

«Поддержка будет в любом случае», — заверил он.

Дворкович напомнил, что этим компаниям оказывается поддержка и в постоянном режиме.

«Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, важные рабочие места для нашей страны», — заключил вице-премьер.

6 апреля глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заверил, что ведомство окажет еще большую поддержку попавшим под санкции компаниям.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «прорабатывает» ответ на расширение антироссийского санкционного списка США.

Напомним, в новый санкционный список Минфина США попали семь крупных российских бизнесменов, 12 компаний и 17 чиновников различного ранга.

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