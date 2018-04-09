Косачев призвал США перестать играть в «химические игры» с боевиками в Сирии

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Москва, 9 апреля. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа по поводу предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

По мнению сенатора, эти высказывания имеют под собой вполне рациональные и циничные основания, главная цель которых: продолжение демонизации сирийских властей и лично сирийского президента Башара Асада: «потому что победа над террористами близка, и поводов для американцев оставаться в этой стране и осуществлять силовые действия против Дамаска может не остаться».

«Трамп хочет вернуть ситуацию к тому моменту, когда, по его мнению, его предшественник допустил пересечение «красных линий» в Сирии, не включив тогда силовой сценарий во время прежних инцидентов с химическим оружием», — отметил он.

Кроме того, Косачев предположил, что Трамп собирает «прецедентную базу для того, чтобы развязать себе руки в Сирии». Именно поэтому, по его словам, он убеждает общественность, что «с такими противниками, как Асад, можно не церемониться и не соблюдать каких-то правил».

Что касается обвинений в адрес Тегерана, то здесь, как пояснил сенатор, Вашингтон не упустит любого повода, чтобы «освежить» тему Ирана, на которой он явно зациклен.

Очернением России, как отметил политик, Штаты продолжают заниматься для своих внутренних целей. При этом он считает, что этот выпад Трампа против РФ не будет иметь радикального влияния на отношения России и США.

«Однако он должен понимать, что, продолжая в угоду терзающим его внутренним оппонентам обвинять Москву во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, он все более сужает себе пространство для маневра и возможности для диалога с Россией», — отметил Косачев.

Такие действия Белого дома в Сирии, как убежден Косачев, абсолютно неправильны, ведь они идут на пользу общим врагам — террористам. В связи с этим сенатор призвал Америку перестать «играть в химические игры с боевиками», которые, по его мнению всегда будут готовы устроить новую провокацию, если США продолжат реагировать на них так бурно.

«Если, конечно, сами не выступают заказчиками этих спектаклей. Ибо тогда еще вопрос, кто именно выглядит чудовищнее в этой ситуации – исполнители бесчеловечных атак, или те, кто устраивает пиар-«пляски на костях», — заметил политик в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, на авиабазе Т-4, расположенной на востоке провинции Хомс, одновременно размещаются сирийские, иранские и российские силы. В понедельник, 9 апреля, около 03.30 по местному времени, объект подвергся ракетному обстрелу.

В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана двумя многоцелевыми истребителями F-15 ВВС Израиля. Пять из восьми ракет были уничтожены сирийскими ПВО. Жертвами атаки стали два иранских военнослужащих, еще семь получили ранения.

Сразу после обстрела на Т-4 израильских истребителей, отряд боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 атаковал трассу Хомс—Дейр-эз-Зор. Аналогичные нападения ИГ1 происходили и ранее во бомбежек международной коалиции позиций сирийских правительственных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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