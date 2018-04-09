Сирия: ФАН публикует эксклюзивные фото последствий обстрела авиабазы Т-4 в провинции Хомс

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Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), работающий на месте событий, прислал эксклюзивные кадры последствий ракетного обстрела авиабазы Т-4 и узнал дополнительные подробности инцидента.

«По всей видимости, целью израильской авиации были исключительно иранские силы, именно они располагаются в западной части авиабазы. Данная цель достигнута не была: разрушения незначительные, авиапарк ВВС Сирии и взлетно-посадочная полоса не пострадали. Сейчас, несмотря на режим повышенной боеготовности, по понятным причинам введенный на авиабазе, все работает в штатном режиме», — сообщает корреспондент ФАН, в настоящее время находящийся на Т-4.

Напомним, на авиабазе Т-4, расположенной на востоке провинции Хомс, одновременно размещаются сирийские, иранские и российские силы. Сегодня ночью, около 3:30 по местному времени, объект подвергся ракетному обстрелу.

По информации, озвученной Минобороны РФ, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана двумя многоцелевыми истребителями F-15 ВВС Израиля. Западной части авиабазы достигли только три из восьми выпущенных израильской авиацией ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими ПВО. В результате ракетной атаки погибли двое иранских военнослужащих, и еще семь — получили ранения.

На фото ниже изображен осколок одной из перехваченных ракет.

Перехватить три ракеты не удалось из-за того, что развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в начале атаки столкнулись с подавляющим воздействием извне. Источник внешнего воздействия пока установлен не был.

Стоит отметить, что сразу после атаки на Т-4 израильских истребителей, отряд боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) совершил нападение на трассу Хомс—Дейр-эз-Зор, что заставляет вспомнить об аналогичных атаках ИГ, происходивших ранее во время авиаударов международной коалиции по сирийским правительственным войскам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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