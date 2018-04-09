Генпрокуратура РФ считает Березовского наиболее заинтересованным в смерти Литвиненко

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Москва, 9 апреля. В ликвидации Александра Литвиненко в Британии мог быть заинтересован Борис Березовский, заявил советник генерального прокурора России Николай Атмоньев, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

Атмоньев обратил внимание на выводы расследования, которые представил прокурор Реддер.

«Исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы», — констатировали в Генпрокуратуре России.

В ведомстве отметили, что этот факт свидетельствует, что заражение Андрея Лугового, с которым встречался Литвиненко, могло произойти в офисе Березовского.

«Мы имеем все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», — считают в России.

Атмоньев отметил, что перед смертью Литвиненко у него «существенно испортились отношения с Березовским».

«Литвиненко мог дать изобличающие его показания», — считают в Генпрокуратуре РФ.

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