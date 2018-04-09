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Москва, 9 апреля. Как только разыскиваемые Россией за хищения лица объявляли себя «врагами режима Путина», Великобритания отказывала Российской Федерации в выдаче таких людей. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Саак Карапетян на брифинге генпрокуратуры России в понедельник, 9 апреля.

Как стало известно, генеральная прокуратура проанализировала отказы в выдаче разыскиваемых Россией за хищения и пришла к определенному выводу. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Достаточно было объявить себя врагом режима Путина, после чего они немедленно получали статус беженца», — подчеркнул Саак Карапетян.

Заместитель генерального прокурора отметил, что результаты приведены согласно анализу ответов Британии за последние 15 лет на 83 запроса о выдаче 60 лиц, большинство из которых обвиняются в крупных хищениях или были осуждены за это.

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