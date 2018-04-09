В Киеве считают, что потеряли Крым из-за «процветающей любви к противнику»

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Киев, 9 апреля. Украинские власти прилагали откровенно мало усилий, чтобы разжечь ненависть жителей Крыма к России, результатом стала потеря полуострова Украиной. С таким заявлением выступил профессор Киево-Могилянской академии Игорь Лосев.

«Когда на вас в переулке нападает бандит и дубасит битой, а вы вместо того, чтобы изо всех сил дать в морду негодяю камнем, будете обращаться к нему со словами любви, он гарантированно вас прибьет», — отметил эксперт, сравнивая ситуацию с Крымом.

Лосев заявил, что во время войны власти страны должны «воспитывать в своих гражданах ненависть к врагу», в противном случае — «граждане врага не одолеют».

Он напомнил, что в период Второй мировой войны Соединенные Штаты и Великобритания вели серьезную военную пропаганду, воспитывая ненависть к нацистской Германии, к гитлеровскому режиму, благодаря чему Германию удалось победить, передает «ПолитНавигатор».

«А у нас в Крыму процветала любовь и дружба к противнику. Как результат — украинские войска в Крыму капитулировали, а полуостров потерян», — Лосев.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

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