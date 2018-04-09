ЦИК РФ намерен создать новую избирательную систему к следующим выборам
Москва, 9 апреля. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что к следующим федеральным выборам ЦИК намерен создать беспрецедентно новую избирательную систему.
«Есть серьезная амбиция — создать беспрецедентную новую, современную избирательную систему, аналогов которой в мире не будет», — сказала Памфилова на заседании коллегии Минкомсвязи в МИА «Россия сегодня».
По ее словам, она будет максимально прозрачной, чтобы результаты выборов не вызывали ни у кого сомнения, а также максимально защищенной «с учетом внешних вызовов, которые есть».
Напомним, ранее член Центризбиркома РФ Сергей Сироткин сообщил, что по итогам проведения голосования на президентских выборах в России было возбуждено 21 уголовное дело.
23 марта ЦИК утвердил итоги выборов президента России, по результатам голосования победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.