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Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА
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    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    12:30  9 Апреля 2018
    2056

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    Сирия, 9 апреля. «Джейш аль-Ислам» освободила первую группу пленников в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА и Башара Асада, ИГ1 атаковало позиции САА в Хомсе сразу после ракетного удара по Т-4. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ ведут обстрел позиций «Ан-Нусры» в Идлибе, атакуют боевиков в Хаме.

    «Исламское государство»1: напало на расположения САА в Хомсе.

    «Джейш аль-Ислам»: освободила первую группу пленников в Думе.

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    Информационное агентство Almanar News пишет, что первая группа мирных жителей Думы, находившихся в плену «Джейш аль-Ислам» прибыла на подконтрольные Сирийский арабской армии (САА) территории Восточной Гуты. Напомним, в связи со значительными потерями радикальные исламисты были вынуждены согласиться на условия, предложенные сирийской армией и специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В соответствии с договоренностью, боевики «Армии Ислама» должны освободить всех пленников, после чего смогут урегулировать свой статус и уехать в Джараблус.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    В городе Аль-Баб взорвался заминированный мотоцикл, передает местный Twitter-канал (@MGhorab3). По сведениям автора публикации, в результате происшествия пострадал гражданский.

    Жители административного центра провинции Алеппо вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и правительства Башара Асада. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@Alhadath_Today) один из источников.

    В населенном пункте Мареа недалеко от столицы региона открылась больница, спонсируемая Турцией, сообщает информационное агентство Anadolu.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    Авиабаза Т-4, расположенная на востоке провинции Хомс, подверглась ракетному удару, передает Almanar News. По сведениям Министерства обороны РФ, два самолеты ВВС Израиля атаковали позиции САА восемью управляемыми ракетами. Системы ПВО Сирийской арабской армии (САА) сбили пять снарядов, однако еще три все же достигли цели. В результате инцидента никто не пострадал.

    Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OccupySchagen), что спустя некоторое время после ракетного удара расположения правительственных войск САР атаковали террористы «Исламского государства».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    На юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях Хан Шейхуна.

    Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что под прикрытием военных самолетов правительственные войска САР атакуют пункты дислокации радикальных исламистов недалеко от поселения Ат-Тамана.

    Провинция Хама

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    В западной части провинции Хама зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что боевики группировок радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных сил в районе базы Жорин. В свою очередь артиллерия армии САР ведет обстрел пунктов дислокации исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Хамамият на северо-западе региона.  

    Ирак

    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА

    Подконтрольное «Исламскому государству» информагентство «Аль-Амак» пишет, что ИГИЛовцы напали на штаб-квартиру партии «Аль-Халь» в городе Хит провинции Анбар. Террористы заявляют, что убили 20 членов политической организации. Однако официальные СМИ передают, что в результате нападения погибло двое охранников, еще один человек пострадал.

    Солдаты армии Ирака ликвидировали троих террористов-смертников ИГ в районе Хадиса к западу от Рамади. Об этом пишет информационное агентство Alsumaria News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #ирак #хит #идлиб #хомс #джейш аль-ислам #дума #анбар #рамади #т-4
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