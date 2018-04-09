Израиль «под шумок» решает свои геополитические задачи — эксперт об атаке на сирийский аэродром Т-4

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Авиаудар по сирийскому аэродрому «Тифор» (Т-4) был нанесен Военно-воздушными силами Израиля, об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что атака произошла в ночь на понедельник, первые разрывы наблюдались в 3:30.

«Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами», — добавили в ведомстве.

Три ракеты, по информации российских военных, «достигли западной части аэродрома». Еще пять были сбиты сирийскими средствами противоздушной обороны. При атаке российские советники не пострадали.

Как сообщает корреспондент ФАН с места событий, в результате обстрела авиапарк не получил серьезного урона, погибло двое бойцов проправительственного иранского ополчения, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Ослабление Ирана

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН инцидент в Сирии.

«Израиль «под шумок» решает свои геополитические задачи. Его цель — ослабление Ирана на всех фронтах, и сегодня сирийский фронт самый удобный и доступный. Израиль как бы всегда делал вид, что «стоит над схваткой», однако своей позиции не скрывал, существуют свидетельства поддержки, оказываемой им террористам (которые, кстати, естественно, не признают еврейского государства, но это для большой политики мелочи). Кроме того, Израиль периодически совершал, по сути, разбойничьи вылазки на территорию Сирии с целью точечных ударов. Кстати, на ту же T-4 уже был налет в феврале, израильтяне тогда якобы обнаружили там иранский пункт управления беспилотниками. Тогда, напомню, сирийскими ПВО был сбит их истребитель. Отражение сегодняшней атаки ПВО Сирии тоже отработали хорошо. Когда еще утром непонятно было, кто запустил ракеты, участие Израиля можно было предположить», — пояснил Дмитрий Родионов.

Американские ракеты, по словам военного эксперта, тоже часто сбиваются и падают, но они более точны и эффективны. По его мнению, атака на Т-4 как раз была бы логичной со стороны США или Франции. Они снова пытаются обвинить официальный Дамаск в использовании химоружия и уже договорились о координации действий. Президента США Дональда Трампа очень раздражают успехи сирийского лидера Башара Асада, ему необходимо любой ценой не допустить его выхода из международной изоляции и политического урегулирования в Сирии, а главе Франции Эмманюэлю Макрону просто нужно показать себя, и он готов ввязаться в любую авантюру на радость американцам.

«Их обвинения, правда, звучат нелепо. Зачем Асаду применять химическое оружие, которого у САА и нет давно, в уже практически освобожденной Восточной Гуте? Обвинения уровня «дела Скрипаля». Впрочем, Запад никогда не беспокоится по поводу того, насколько реалистично выглядят его обвинения, главное, что они есть. Теперь есть повод нанести удар по Сирии. Будет он или нет — станет ясно в ближайшие часы. А вот Израиль вполне себе пользуется ситуацией, повторю, решая в Сирии свои дела. И, надо отметить, при всех неудачах, решает достаточно грамотно. И фон для сегодняшней атаки выбран идеальный: сейчас все обсуждают применение химоружия в Восточной Гуте и возможные действия Вашингтона. На израильскую атаку внимания просто не обратят. Вернее, обратят, конечно, но она уже не будет восприниматься как беспрецедентный акт агрессии. Впрочем, Израилю, на это плевать — будет, не будет — какая разница. Он от своих целей не откажется, даже если весь мир будет поддерживать Сирию, что он неоднократно демонстрировал, отвоевывая себе жизненное пространство», — резюмировал Дмитрий Родионов.

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