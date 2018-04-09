Генпрокуратура России обнародует переписку с Мэй

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Москва, 9 апреля. Россия обнародует переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, когда она занимала пост министра внутренних дел, сообщил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

Российская сторона обратила внимание, что британские партнеры отклонили наибольшее число запросов Москвы о выдаче преступников именно тогда, когда Мэй возглавляла министерство внутренних дел страны.

«Мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны», — констатировал представитель Генпрокуратуры России.

Карапетян уточнил, что документы российская сторона намерена обнародовать в понедельник, 9 апреля.

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