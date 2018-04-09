Пентагону очень выгодно: эксперт прокомментировал удар ВВС Израиля по Сирии

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Москва, 9 апреля. Американскому Пентагону очень выгоден ракетный удар, нанесенный истребителями ВВС Израиля по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов — таким образом Вашингтон наглядно показывает, что располагает широким спектром возможностей для влияния на ситуацию в Сирии.

По словам эксперта, Израиль длительное время беспокоит ситуация в сирийской провинции Хомс — Тель-Авив «выражал обеспокоенность в связи с тем, что база Т-4 используется в качестве транзитного пункта для бойцов ливанской «Хезболлы», отметил Балмасов.

«Что касается Пентагона, то для него вот такой удар очень выгоден. С одной стороны — ударил не он, с другой — показал, что у США есть возможность надавить и чужими руками», — уверен эксперт.

В разговоре с RT эксперт Института Ближнего Востока отметил, что атака на сирийский военный аэродром стала, в том числе, «разведкой боем» — она позволит западным экспертам получить массу сведений о системах ПВО в Сирии.

«Разумеется, теперь не стоит расслабляться ни России, ни Сирии», — подчеркнул Балмасов.

Напомним, источники на авиабазе Т-4 сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что средства радиоэлектронной борьбы ПВО Сирии были нейтрализованы внешним воздействием в начале ракетной атаки — в результате несколько ракет перехватить не удалось. Это — как и последовавшее за атакой нападение боевиков ИГ1 (запрещена в России) на трассу Хомс — Дейр эз-Зор — говорит о скоординированном характере ракетной атаки на Т-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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