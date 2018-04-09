Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

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В столице не утихает скандал вокруг бюджетных автостоянок. Осенью прошлого года сразу несколько из них попали под прицел преступной группировки.

Полторы тысячи автостоянок столицы организуют сами их пользователи. Доступная оплата – тысяча с лишним рублей в месяц, социальные льготы для малообеспеченных москвичей. Удобно, дешево и все под крылом «Московского городского союза автомобилистов». Так уже больше 10 лет размещали свои машины и жители района Строгино на этой стоянке на 2-й Лыковской улице, пока в один прекрасный день сюда не ворвался десяток крепких парней, которые объявили: «Теперь стоянка наша».

Заложниками рейдерского захвата в стиле 90-х стали две сотни арендаторов парковочных мест. Большинство – пенсионеры. Людей поставили перед фактом: принимайте новых хозяев, либо забирайте машины. Ошеломление москвичи вызвали полицию, но не тут-то было.

Местная полиция захватчиков выдворять не стала, несмотря на то, что по документам «Московский городской союз автомобилистов» арендует территорию стоянки у городских властей. Новые «хозяева» обзавелись фиктивным договором аренды. Он у стражей порядка вопросов не вызвал.

Разбирательство шло два месяца. За это время захватчики превратили автостоянку в неприступную крепость: установили свою охрану, закрыли ворота и прорезали в них окно, чтобы пропускать своих. Забрали деньги общественников – 300 тысяч рублей – и успели заработать на тех, кто согласился платить. Самоуправство продолжалось бы до сих пор, если бы на просьбу о помощи москвичей не откликнулись сотрудники Группы компаний «Альфа стратегия».

В результате целой спецоперации, к которой привлекли сотрудников Московского Уголовного Розыска, захватчиков удалось арестовать. Среди задержанных оказались спортсмены, мастера спорта, чемпионы России по боксу, борьбе и боям без правил. У них изъяли ножи, арматуру, взрывные устройства и травматические пистолеты.

«Заявление в правоохранительные органы руководством организации (МГСА- прим. ред.) было написано по 159–158-й на этих лиц, то есть мошенничество и кража. Однако на месте были задержаны только двое за хулиганские действия, потому что они оказали сопротивление и вели себя очень агрессивно и вообще общественно-опасным способом», — рассказала руководитель уголовной практики юридического бюро «Альфа-Стратегия» Екатерина Князькова.

По словам адвокатов, некоторые самоуправцы уже привлекались к ответственности, в том числе за убийство. При этом мерой пресечения для них был избран домашний арест. Двое находятся под следствием. Остальные – все еще на свободе.

«За эти шесть месяцев мы безуспешно пытались выйти на связь с представителями следственных органов, они нам заявляли, что, если будет необходимость, нас пригласят, нас уведомят. Мы не знаем, насколько оно продвинулось, это следствие. Сотрудники следствия пытаются все спустить на тормозах и дождаться пока вся эта ситуация потеряет какую-то значимость, общественную опасность и попытаться прекратить уголовное дело», — поделился информацией генеральный директор юридического бюро «Альфа-Стратегия» Александр Богаткин.

Адвокаты и общественники уверены: государство и правоохранительные органы избавили коммерсантов от рейдерских захватов предприятий, но ниша парковок осталась нетронутой. В результате рейдеры видят в них способ наживы и чувствуют себя безнаказанными. Только в прошлом году подобным способом было захвачено три автостоянки.

«Нами подано заявление в Управление собственной безопасности с целью проверить действие сотрудников полиции, вернее бездействие сотрудников полиции при первичных обращениях МГСА. То есть почему дело спускалось постоянно участковому и никаких действий с августа по октябрь не предпринималось», — рассказал управляющий партнер юридического бюро «Альфа-Стратегия» Александр Васильев.

Москвичи, хоть и пользуются освобожденной стоянкой, но в безопасности себя уже не чувствуют. По их мнению, правоохранительные органы разучились бороться с организованной преступностью. Если виновных не накажут по заслугам, захватчики могут вернуться вновь. И тогда их жертвой может стать любой, кто законно арендует парковочные места.

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