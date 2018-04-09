Путин поручил Минобороны рассмотреть предложение уральских металлургов о службе призывников

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Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть предложение «Челябинского трубопрокатного завода» о службе призывников в Свердловской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что поручение глава государства сделал после своей рабочей поездки на Урал. Предложение «Челябинского трубопрокатного завода» касается о возможности службы лиц, окончивших взаимодействующие с ним учебные заведения, в воинских частях, расположенных рядом. О результатах ведомство должно будет доложить до 30 сентября. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее портал «Ура.ру» сообщал о соглашении между ЧТПЗ, металлургическим техникумом, воинской частью и Центральным военным округом, благодаря которому воинская часть №71542 в поселке Горный Щит Свердловской области получила сформированный коллектив новобранцев — выпускников одного из колледжей Первоуральска, а сам ЧТПЗ — молодых специалистов, сохранивших профессиональные навыки.

Напомним, альтернативную службу на оборонных заводах Путин разрешил призывникам в мае 2015 года.

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