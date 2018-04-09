Россия до сих пор не получила от Британии документов о смерти Березовского — Генпрокуратура

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Москва, 9 апреля. Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян сообщил, что Великобритания до сих пор не предоставила России документов о смерти российского бизнесмена Бориса Березовского и ее причинах. Об этом стало известно на брифинге Генеральной прокуратуры в понедельник, 9 апреля.

По словам Карапетяна, на протяжении года представители России добивались от Великобритании подтверждающий факт смерти Бориса Березовского документы, а также информацию о причинах смерти. Однако британская сторона их так и не предоставила, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«По сей день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании по Конвенции об оказании правовой помощи», — подчеркнул Саак Карапетян.

Ранее сообщалось, что на брифинге Генпрокуратуры расскажут подробности незаконного получения Борисом Березовским убежища в Великобритании.

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