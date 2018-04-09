«А смысл?»: Роскомнадзор не будет просить о досудебной блокировке Telegram

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Москва, 9 апреля. Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера Telegram, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, смысла просить о досудебной блокировке мессенджера нет. «А смысл?» — ответил он на вопрос представителей СМИ.

В среду, 4 апреля, истек срок, ранее отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Сделать это требовал Роскомнадзор. Как пояснил адвокат компании Telegram Дмитрий Динзе, мессенджер уведомил ФСБ о невозможности выполнить предписания по техническим причинам.

В пятницу ФСБ подала иск в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Защита мессенджера готовит возражение по иску о блокировке.

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