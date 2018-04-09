Власти Китая объявили о скором переходе на связь 5G

В закладки

Пекин, 9 апреля. До конца текущего года в Китае будет осуществлен коммерческий запуск сетей 5G, сообщил заместитель главы департамента информационных технологий министерства промышленности и информатизации КНР Цяо Юэшань.

Власти Китая объявили о скором переходе страны на связь 5G. Как пишут местные СМИ, переход должен быть осуществлен до конца текущего года.

Ведущие операторы China Telecom, China Unicom, China Mobile должны установить соответствующие базовые станции и терминалы.

Как уточняет Юэшань, в 2019–2020 годах связь 5G начнет функционировать, работая в низко- и среднечастотных диапазонах. В 2022 году связь выйдет на высокочастотные полосы, пишет «Политэксперт».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.