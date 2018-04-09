Глава МИД Северной Кореи прибыл с трехдневным визитом в Москву

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Москва, 9 апреля. Глава дипломатического ведомства Северной Кореи Ли Ен Хо в понедельник прибыл с визитом в российскую столицу.

Отмечается, что северокорейский министр прилетел в одну из воздушных гаваней Москвы регулярным рейсом из столицы Туркмении — Ашхабада, где находился с визитом ранее.

Сообщалось, что у выхода из зала прилета официальных делегаций министра встречала группа японских и южнокорейских корреспондентов, однако Ли Ен Хо не стал отвечать на их вопросы, передает РИА Новости.

Напомним, на минувшей неделе официальный представитель дипломатического ведомства Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что глава МИД КНДР Ли Ен Хо в понедельник, 9 апреля, посетит Россию с трехдневным визитом.

Во вторник, 10 апреля, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств.

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