Генпрокуратура РФ: Лондон отказывается сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей

В закладки

Москва, 9 апреля. Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян сообщил, что власти Великобритании отказываются от сотрудничества с Россией по делам Скрипалей, Литвиненко и Березовского. Об этом сообщает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

«Во всех трех случаях власти отказывались от взаимодействия с Россией, исключая возможность оценки их объективности со стороны кого-либо», — подчеркнул Карапетян.

Он добавил, что запрос об оказании правовой помощи по делу об отравлении Скрипалей с 3 апреля находится в МВД Великобритании.

По словам начальника управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного, Генпрокуратура надеется на получение ответа на запрос по делу об отравлении Скрипаля.

«С учетом вышесказанного (отказов на запросы в Великобританию по другим делам — ред.) у нас не так много надежды на то, что мы в адекватные сроки и в адекватном объеме получим эти документы», — сказал он.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери. Власти Соединенного Королевства обвинили в причастности к инциденту Россию, Москва категорически отрицает все обвинения. Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.