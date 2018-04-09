ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Тель-Авив, 9 апреля. Боевая авиация Израиля нанесла удары в секторе Газа. Как сообщили в пресс-службе армии Израиля, целью стал некий объект ливанского движения ХАМАС, которое правит в анклаве и считается в Израиле террористической группировкой.

Удар был нанесен в ночь на понедельник. Характер операции и тип атакованной ВВС Израиля цели не уточняется.

«Ранее сегодня, 9 апреля 2018 года, самолеты ВВС Израиля атаковали военный объект, принадлежащий террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сообщает телеканал «Подмосковье 360°» со ссылкой на пресс-службу армии.

Ранее там же была перехвачена группа палестинцев, пытавшихся пересечь границу — израильские военные открыли по ним огонь, заставив отступить. Позже на месте атаки были обнаружены взрывные устройства.

«Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий», — заявили в пресс-службе армии Израиля.

Напомним, сегодня стало известно, что самолеты ВВС Израиля атаковали аэродром ВВС Сирии в провинции Хомс с использованием ракет дальнего радиуса действия.

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