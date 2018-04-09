Платежи за «коммуналку» повысятся в России с 1 июля

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Москва, 9 апреля. Коммунальные платежи повысятся в России с 1 июля текущего года. Об этом сообщил глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

Как стало известно, коммунальные платежи увеличатся по стране в среднем на четыре процента, при этом данный показатель будет одним из самых низких за последние годы.

В интервью «Известиям» Михаил Мень подчеркнул, что за изменениями тарифов следит Федеральная антимонопольная служба.

«У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта», — заявил Мень.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства занимается разработкой методического пособия, благодаря которому можно узнать базовые цены на предоставляемые услуги, сообщает Ura.ru Это позволит сделать так, чтобы людям, живущим в одинаковых домах, в одном и том же районе и регионе, не пришлось платить за жилищные услуги по-разному.

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