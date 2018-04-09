Сейнер «Норд», пираты Азовского моря и «Колесо генотьбы»

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В истории с захваченным судном украинская перемога опять превращается в зраду.

Восьмого апреля т.н. «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин опубликовал следующее сообщение:

«Информация, распространенная сегодня в СМИ, о якобы имеющейся договоренности России с властями Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна «Норд» через КПВВ [контрольный пункт въезда-выезда. — ред.] на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком».

Девятого апреля Бабин преподнес общественности новое сообщение:

«Сегодня ночью команда судна «Норд», десять человек, которая 25 марта нарушила закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу «Чонгар», чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по «аусвайсам». При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые паспорта России».

Как явствует из этого сообщения, проблема с захваченным украинскими пиратами… ой, простите, задержанным украинскими пограничниками российским сейнером «Норд» пока еще далека от разрешения. Впрочем, украинцы тоже вряд ли могут быть удовлетворены обстоятельствами дела.

Почему? Давайте разберемся вместе.

Как все начиналось

Напомним, вышедший из Керчи на лов тюльки в Азовское море российский сейнер «Норд», принадлежащий производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», 25 марта 2018 года в районе совместного рыболовства был задержан украинским пограничным кораблем «Оникс» (бывшая турецкая шхуна «Баба Хасан») и под конвоем препровожден в Бердянск.

В ходе этого инцидента «прикордонники» лишили российских рыбаков доступа к средствам связи и демонтировали судовую аппаратуру АИС — автоматическую идентификационную систему. В Керчи о ЧП с сейнером узнали лишь утром 26 марта, когда после длительных ночных допросов команде «Норда» (капитан, восемь рыбаков и женщина-кок) разрешили сделать звонки родным.

Пока российский МИД выражал ритуальную озабоченность, в Бердянске, похоже, никак не могли решить, что делать с доставшимся им «призом». Тем более, что для Киева лихой абордаж «Бабы Хасан»… ой, простите, «Оникса», похоже, стал не меньшей неожиданностью, чем для Москвы. Просто так отпустить российских рыбаков стало бы для украинской стороны очевидной потерей лица…

В конце концов, после затяжных консультаций с Киевом, в Бердянске решили инкриминировать команде «Норда» статью 204 ч. 2 кодекса об административных правонарушениях Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»). Потенциальное наказание — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

В довесок к этому капитану сейнера Владимиру Горбенко инкриминировали еще статью 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»). Наказание — ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией транспортных средств.

Дополнительно команде сейнера было объявлено, что имеющиеся у рыбаков российские паспорта и иные документы РФ, на основе недавно принятого на Украине закона о временно оккупированных территориях, считаются недействительными. Последнее обстоятельство, кстати, позволило украинским силовикам отказать российскому консулу в доступе на борт «Норда» под предлогом того, что граждан России на сейнере нет:

«Там — одни украинцы!..»

Тем временем произошло три важных события, имевших заметные последствия.

Во-первых, со скрипом, но украинцам пришлось пропустить на «Норд» пару адвокатов, что создало предпосылки к переводу сложившегося вокруг судна status quo хоть в какое-то в правовое русло.

Во-вторых, тема захвата сейнера стала привлекать к себе все больше внимания российских СМИ, что не дало теме полностью затеряться на фоне перипетий «дела Скрипалей».

В-третьих, в трюме «Норда» протухло почти шесть тонн выловленной ранее тюльки, что вынудило команду сейнера из-за невыносимой вони ночевать на палубе. Это же обстоятельство заставило украинскую сторону задуматься о перемещении команды «Норда» с борта сейнера на берег.

Поскольку позволять российским рыбакам свободно передвигаться по Бердянску украинские силовики не собирались, им пришлось ускорить процесс дознания и передачи дела задержанной «украинской» команды сейнера в суд.

Дополнительные факторы

Дополнительно ситуацию вокруг «Норда» «оживляли» такие факторы, как:

— перманентное состояние стресса, неоднократно доводившее задержанных рыбаков до вызовов «неотложки»;

— несогласованность действий представителей правительства Украины, СБУ, а также украинских погранслужбы, рыбинспекции, полиции и прокуратуры, с завидной регулярностью демонстрировавших принцип «правая рука не ведает, что творит левая»;

— керченские рыбаки, опасавшиеся до урегулирования инцидента с «Нордом» выходить в море;

— украинские рыбаки в Геническе, Бердянске и Мариуполе, также опасавшиеся до урегулирования инцидента с «Нордом» выходить в море;

— украинские морские пограничники, больше всех рыбаков вместе взятых опасавшиеся до урегулирования инцидента с «Нордом» выходить на просторы Азовского моря;

— представители российской общественности и родственники команды «Норда», не понимавшие, почему Россия ради освобождения сейнера не разнесет в Бердянске все вдребезги и пополам или хотя бы не закроет для украинских судов и грузов Керчь-Еникальский канал;

— решительные заявления российских силовиков, грозившихся постфактум защитить всех и вся;

— возбуждение управлением ФСБ России в Крыму уголовного дела в отношении сотрудников госпогранслужбы Украины, задержавших «Норд», по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»;

— создание в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства оперативной группы, призванной координировать действия этого ведомства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины.

Суд и тюлька

Пока МИД РФ укорял украинских «партнеров» в откровенном государственном пиратстве, а КЧФ вместе с береговой охраной Пограничной службы ФСБ РФ мрачно поигрывал мускулами в районе Керченского пролива, события в Бердянске шли своей чередой.

Правительство Крыма начало выплачивать семьям членов команды «Норда» помощь в объеме 100 тыс. рублей на семью, что было хорошо. Все остальное же было, честно говоря, так себе. Одни украинские силовики выкрали капитана задержанного сейнера у других украинских силовиков, после чего повезли Владимира Горбенко в суд, но вместо этого довезли до СИЗО.

Адвокаты Горбенко заявили, что истекли положенные по закону 36 часов, отведенные на принятие процессуальных решений в судах. А потому капитана должны отпустить. На что сотрудники СБУ объявили, что по самоновейшим нововведениям, не известным широкой публике, у СБУ есть не 36, а 72 часа. Следовательно, капитан будет и дальше сидеть. Впрочем, очень скоро представитель судовладельца Анна Шепелева сообщила, что, мол, Владимир Горбенко уже находится на свободе до основного разбирательства в суде.

Судя по всему, если Горбенко и был где-то там на свободе, то минут пять — не больше. Потому что очень скоро т.н. «пресс-секретарь прокуратуры Крыма» Татьяна Тихончик, которая подчиняется Киеву, сообщила, что в Херсонском городском суде начинается заседание по выбору меры пресечения Горбенко, и что «капитан доставлен в здание суда».

Херсонский городской суд попытался вникнуть в суть предложенного ему дела, но не преуспел. И не удивительно — мало того, что задержавшие «Норд» «прикордонники» не удосужились составить ни одного положенного в таких случаях акта досмотра/задержания, но вообще было непонятно, в каком статусе пребывает капитан «Норда». Он не россиянин, потому что Украина не признает документы о российском гражданстве, выданные на территории Крыма. Значит, он украинец? Но тогда за что его судить?..

В общем, на то, чтобы разобраться во всей этой «петрушке», суд взял тайм-аут. И избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога. Залог за капитана — почти 78 тыс. рублей — тут же внесли. Но по случаю пятницы получить подтверждение платежа для предъявления его судебным органам у адвокатов не получилось…

В тот же день суд в Мариуполе вынес решения по делам остальных членов команды «Норда». Их присудили к штрафу от трех до 3,4 тысячи гривен (6,6 — 7,5 тысяч рублей). Самое главное, команде сейнера наконец-то разрешили покинуть провонявшее гниющей тюлькой судно!.. Впрочем, российских рыбаков обязали 10 апреля явиться в СБУ и давать показания по уголовному делу, которое было возбуждено против капитана «Норда».

При этом рыбакам не вернули ранее изъятые у них российские паспорта, так что в Мариуполе граждане РФ оказались без каких-либо документов. Поскольку это ставило под вопрос успешное пересечение рыбаками украино-российской границы, за дело взялись российский дипсотрудники, выписавшие рыбакам новые документы и предоставившие команде сейнера автомобили с дипломатическими номерами.

Однако, при попытке пересечь границу в пункте пропуска Гоптовка Дергачевского района Харьковской области, новые документы у рыбаков были изъяты (по словам самих рыбаков — выкрадены) «прикордонниками», заодно почти на восемь часов блокировавшими команду сейнера в дипавтомобилях. Словом, перебраться на территорию РФ у рыбаков не получилось. Появившийся слух, что рыбакам предоставят возможность попасть в Россию через границу с Крымом, был, как мы уже знаем, опровергнут Борисом Бабиным.

Итог: на утро 9 апреля капитан сейнера оставался в херсонском СИЗО, а остальные девять членов команды судна застряли между Гоптовкой и Чонгаром. Сам же «Норд», отчаянно «благоухая» гниющей тюлькой, продолжал украшать собой пристань Бердянска.

Что дальше?

Возникает закономерный вопрос: что дальше? Смеем предположить, что сейнер вместе с «ароматным» содержимым его трюма Украина все же конфискует. Просто ради сохранения лица. Команду «Норда» и его капитана, скорее всего, в ближайшее время удастся вернуть на территорию России. КЧФ и российские морские пограничники сформируют специальное оперативное соединение для постоянного присутствия в акватории Азовского моря.

Под прикрытием сил этого соединения российские рыбаки вновь отправятся из Керчи на путину. А вот их украинские «коллеги» в сложившейся обстановке вряд ли решатся оторваться от причалов Геническа, Бердянска и Мариуполя. Похоже, приснопамятное «Колесо генотьбы», провернувшись, традиционно превратит очередную украинскую перемогу в зраду…

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