Украина во второй раз отказалась выпустить экипаж судна «Норд» в Россию

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Симферополь, 9 апреля. Украинские пограничники во второй раз отказались выпустить экипаж российского судна «Норд» с территории страны, сообщила представитель керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Судовладелец сообщил об удержании «Норда» на территории Украины. Экипаж во второй раз получил отказ от украинских пограничников на пункте пропуска «Чонгар».

«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло, — приводит слова Шевелевой РИА Новости. — Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается».

Она подчеркнула, что специалисты по юридической помощи «Норду» на данный момент тоже отдыхают и готовятся в дальнейшей работе по возвращению экипажа судна.

«Ребята все здоровы, — уточнила она. — скоро ждем от них видеоновостей».

Накануне, 8 апреля, Киев опроверг информацию о том, что экипаж задержанного судна «Норд» сможет вернуться в Россию через контрольно-пропускной пост в Крыму.

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