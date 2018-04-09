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Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду
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    Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду

    11:25  9 Апреля 2018
    11261

    Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду

    Регулярные скандалы с секс-насилием над детьми в Британии показывают, какие люди ею правят.

    В отечественной конспирологии сегодня не слишком громко, но вполне настойчиво звучит нота, согласно которой одной из главных целей «дела Скрипалей» являлось отвлечение внимания британского и мирового сообщества от громкого педофильского скандала в Телфорде, графство Шропшир. Там, как выясняется, некая «пакистанская мафия» в течение 20 лет изнасиловала более чем тысячу детей и подростков, в основном девочек.

    Полагаю, что наличие связи тут на интуитивном уровне уловлено точно, но причины и следствия, скорее всего, совершенно иные.

    Ведь параллельно, в развитие «дела Джимми Сэвила», который занимался тем же самым буквально на своем рабочем месте в медиа-корпорации Би-Би-Си, где этот растлитель вел детские передачи, выяснилось, что к мафии педофилов были причастны экс-премьер Великобритании Эдвард Хит и другие высокопоставленные политики Туманного Альбиона.

    Более того, нынешняя глава правительства тори Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел Соединенного Королевства, препятствовала расследованию этих дел. Данная перверсия, оказывается, настолько укоренена в британском истеблишменте, что глава Форин-офис Борис Джонсон с его заявленным «обычным» гомосексуализмом на этом фоне выглядит едва ли не «белой вороной»…

    Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду

    Если вспомнить «сирот Дюплесси» в Канаде, тайные захоронения четырехсот с лишним детей в шотландском приюте Smyllum Park и множество аналогичных случаев по всем странам Содружества, то станет понятно: что-то здесь не так. Согласитесь, такое не может быть простой случайностью, совпадением или влиянием местного климата. Слишком много педофилов, и хорошо, если не людоедов.

    Подобное не может возникнуть на пустом месте. Оно и возникло — не на пустом месте.

    Как войти в британскую элиту?

    Учитывая традиционную практику обучения и воспитания детей британской элиты в закрытых частных школах, где они массово подвергаются едва ли не обязательному сексуальному насилию со стороны преподавателей и их высокопоставленных «друзей», а также нередко — старших учеников и учениц, надо понимать, что найти в английских «верхах» человека с ненарушенной, особенно в сексуальном отношении, психикой — дело практически безнадежное. Причем это касается как биологических мужчин, так и биологических женщин.

    Самое печальное здесь то, что их родители не могут не знать, что ожидает их детей в данной «системе образования», и чаще всего сами имеют столь печальный опыт, но, тем не менее, считают подобное или нормой, или необходимостью для того, чтобы их отпрыски были в конечном итоге «встроены» в британскую систему власти. А встроиться можно, только пройдя через ЭТО. И так — из года в год, из поколения в поколение…

    Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду

    Понимаете, какой человеческий материал получается «на выходе» и какую жизнь он ведет? Возможно, непосредственно представителей династии Виндзоров это не касается, но стопроцентной гарантии, похоже, нет и здесь.

    О да, снаружи все прекрасно: файв-о-клок, Гайд-парк, вороны Тауэра, королевские гвардейцы в медвежьих шапках, Биг-Бэн и прочая «добрая старая Англия». А вот внутри…

    И ситуация с тем же Телфордом объясняется, видимо, не тем, что удивительно толерантная местная полиция не захотела или не смогла справиться с группой сексуально озабоченных и удивительно хорошо организованных на этой почве пакистанцев, а тем, что эта этнокриминальная группировка, не исключено, пользовалась покровительством самых «верхов» британского государства и общества, поскольку была каналом поставки «живого товара», необходимого этим «властелинам мира» для психоэмоциональной компенсации, пусть временной: «Не меня насилуют, а я, я — насилую!».

    Отсюда — вечное лицемерие как необходимая «маскировка» своих психотравм, и кажущаяся стороннему наблюдателю невероятной патологическая жестокость затуманенной извращениями «элиты» Туманного Альбиона.

    Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду

    Выводы — наверное, для российской дипломатии

    Наверное, всего этого достаточно, чтобы понять, какие «нелюди» в «надцатом» поколении на самом деле правят Британией и выдвигают обвинения против России, в том числе — по «делу Скрипалей», по «химическим атакам в Сирии» и так далее? Стоит ли после этого удивляться «неадекватному» поведению Мэй, Джонсона и Ко, которые несут бред, не переставая, и не реагируют ни на какие попытки российской стороны «достучаться» до их сознания и начать хоть сколько-нибудь осмысленный диалог…

    Там совсем другая — извращенная, с нашей точки зрения, — психология, с иными приоритетами и «группами страха», которые и подразумевались под хрестоматийным пассажем политика XIX века Уильяма Пальмерстона о «постоянных интересах» Великобритании. Судя по той позиции, которую сейчас официально занимает российская сторона в конфликте с Лондоном, корректировка наших взглядов на Туманный Альбион и его элиту, с учетом описанного выше круга обстоятельств, «не только созрела, но и перезрела».

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    Автор: Олег Щукин
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    #великобритания #тереза мэй #борис джонсон #сергей скрипаль #дело скрипалей #джимми сэвил #эдвард хит
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