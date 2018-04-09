Я не сдамся без бою: в Киеве считают, что США готовят Вакарчука на замену Порошенко

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Киев, 9 апреля. Соединенны Штаты недовольны политикой украинского главы Петра Порошенко и готовят на его место более управляемого кандидата, которым может стать фронтмен рок-коллектива «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он считает, что действующему главе Украины могут гарантировать личную безопасность и свободу в случае, если он откажется баллотироваться на второй президентский срок в 2019 году.

«Порошенко заверяет, как обещал в свое время Янукович (четвертый президент Украины — Прим.ред.), но ничего не делает из того, что обещает. Идеальный вариант для США — это приведение своего, полностью управляемого кандидата. Мне кажется, что США остановятся на Вакарчуке», — поделился своим мнением Царев.

Экс-депутат Рады полагает, что в том случае, если «дожмут» Порошенко, пообещают неприкосновенность и невозбуждение уголовных дел против него лично, а также если он будет помогать Вакарчуку, то существенно высоки шансы того, что он (музыкант — Прим.ред.) выиграет президентские выборы.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться в 2019 году.

Группа «Океан Эльзы» известна такими композициями, как «Я не сдамся без бою», «Майже весна», «Друг» и другими.

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