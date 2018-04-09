Политолог объяснил, какую цель преследует Запад, обвиняя Россию во всех бедах

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Москва, 9 апреля. Запад специально выбрал именно историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери для обвинения Москвы в причастности к этому делу, поскольку главной задачей не стояло приведение неопровержимых доказательств вины России. Соответствующее мнение выразил ведущий «Формулы смысла», политолог Дмитрий Куликов.

«Я понял, что на самом деле такая грубая и бездоказательная провокация нужна ровно в таком именно жанре», — сказал он, говоря о том, какую цель преследует Запад, обвиняя Россию во всех бедах, происходящих в мире.

Эксперт отметил, что Западу важно «изнасиловать» все геополитическое пространство, чтобы «бредовость гипотезы причастности России была очевидна для всех».

«Несмотря на эту очевидность, все должны подписываться под антироссийским фронтом, — подчеркнул политолог. — И в этом — специальная сила действия», передает издание «Инфореактор».

Напомним, ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могло быть инсценировано.

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